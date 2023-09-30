حكاية مدرس كان سببا في نجاح محمد فريد في التمثيل.. صاحب فضل عليه (فيديو)

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني ومحبي الفنان محمد فريد بعد تلقي خبر وفاته منذ قليل، وذلك بعد صراع مع مرض نقص الهيموجلوبين في الدم الذي تسبب في تدهور حالته الصحية ودخوله إلى المستشفى رحلة محمد فريد الفنيةً.

رحلة فنية طويلة

رحلة طويلة خاضها الفنان الراحل محمد فريد في مسيرته الفنية، حيث قدم العديد من الأدوار وشارك في العديد من المسلسلات والاعمال السينمائية وكان من أبرزها مسلسل ليالي الحلمية الذي كان سببا في شهرته.

مدرس وراء دخول محمد فريد التمثيل

عندما كان الفنان محمد فريد في المرحلة الثانوية كان يمتلك مواهب متعددة فهو كان محبا للعزف على الناي، حيث عندما كان في مدرسة بني سويف الثانوية أتيحت له الفرصة للتدريب على أكثر من آلة موسيقية على أيادي مدرسين متخصصين، فأجاد العزف على آلات العود والناي والكمان والطبلة واحترف العزف على الناي.

كان يوجد في المدرسة الثانوية التي يدرس محمد فريد ملحق لمعهد لمعهد فرنساوي وحينها جاء إليهم مدرس كان منقول من أسيوط وهو الفنان الراحل محمد فرغلي: «بدأت التمثيل في مدرسة بني سويف الثانوية، وكان بها قسم لتدريس اللغة الفرنسية، وجالنا مدرس فرنساوي كان منقول من أسيوط لبني سويف تمهيدا لنقله القاهرة، اسمه الأستاذ عبد الله فرغلي»، وفقا لما ذكره في لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس.

في يوم كان الفنان محمد فريد يشارك في حفلات بمناسبات مختلفة منها حفلات المولد النبوي الشريف، وحينها علم بالأمر مدرسه الجديد وهو الفنان عبد الله فرغلي وأعجب بعزفه ولاحظ أن لديه قدرة في التمثيل لذلك طلب منه إنه يشارك معه وحجز عبدالله فرغلي قاعة للعرض السينمائي، وأعد فيها مسرحا ثم عرض على فريد بعض الأعمال، ومنها «30 يوم في السجن»، وجسد فيها محمد فريد دور الخادم وحينها نصحه فرغلي أن يذهب إلى القاهرة ليوجد فرص عمل أكثر ويعمل على تنميه موهبته.

الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان محمد فريد

أعمال فنية عديدة شارك بها الفنان الراحل محمد فريد، وكان سببا في شهرته ومن أشهر هذه الأعمال الذي قام بها شخصية «طأطأ» وهو «صبي عالمة» في مسلسل «ليالي الحلمية»، كما أنه جسد دور عازف ناي في مسرحية «راقصة قطاع عام» سنة 1985، مع يحيى الفخراني وسماح أنور وفؤاد خليل وعماد رشاد ومحمد الشرقاوي ومحمد الصاوي، من تأليف يوسف عوف وإخراج جلال الشرقاوي.

خلال الأيام الأخيرة تدهورت الحالة الصحية للفنان محمد فريد نتيجة إصابته بمرض نقص الهيموجلوبين في الدم وفقا لمًا كشفته ابنته في تصريحات سابقة لـ«الوطن» وطلبت له الدعاء بالشفاء.