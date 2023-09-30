جورج وسوف يتخطى نصف مليون مشاهدة بأغنية «نجم عالي»

تخطى الفنان جورج وسوف، نصف مليون مشاهدة بأغنية «نجم عالي»، والتي طرحها منذ يومين عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

إشادات الجمهور بأغنية نجم عالي

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونالت إشادات عديدة من جمهوره والتي جاءت كالتالي: إبداع كالعادة.. حضور طاغي ونظرات أبو وديع بالكليب جداً حقيقية ومليانة تجارب.. يا ريت كانت الأغنية أطول لأنه ما منشبع من إبداعاتك معلِّم.. عظمة وفخامة أبو وديع الله يطول بعمرك ودوم تطربنا.. فعلاً والله كلام طالع من القلب.. أنت السلطان والنجم العالي.. الله يطول عمرك بالصحة أبو وديع.

أغنيه نجم عالي لجورج وسوف

أغنية نجم عالي، لـ جورج وسوف، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر إيلي، والفيديو كليب من إخراج طوني خواجة، وتقول كلمات الأغنية: «عشان مش شبهكو.. بشد انتباهكو.. عشان قلبي طيب بتستغربوني.. مالكمش غالي».