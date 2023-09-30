ختام فعاليات الملتقى الحرفي لتعليم الديكوباج في الدقهلية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اختتام فعاليات أندية الفتاة والمرأة، وهو الملتقى الحرفي لتعليم حرفة الديكوباح، والذي جاء تحت شعار حرفتك مهنتك، بمركز شباب كفر الشناوي التابع لإدارة شباب شربين، ضمن خطة نادي الفتاة والتطوع التابع للإدارة المركزية لبرامج تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

تدريب وتعليم فن الديكوباج بالدقهلية

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في بيان لها أن الفعاليات جاءت لتعليم حرفة الديكوباج للفتيات وهي حرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك توجيه الاهتمام نحو الاستفادة من البيئة المصرية، التي تزخر بالخامات التي يُمكن استغلالها بشكل اقتصادي وتوظيفها في الكثير من المنتجات الجلدية.

وأوضحت المدربة نجلاء أبو مسلم مدربة أشغال يدوية وهاند ميد، في ختام فعاليات الملتقى الحرفي أن فن الديكوباج يستخدم في إعادة تدوير مخلفات الورق وغيره من المخلفات لإعادة تزيين المنزل بأشكال رائعة، كما تم استعراض المنتجات اليدوية والحرفية التي قامت الفتيات بعملها عن طريق خامات بسيطة ومتوفرة بكل بيت بعد إعادة تدويرها، وبالتالي إنتاج أعمال فنية رائعة في تجميل المنزل وبيعها.

الاستفادة من الورشة التدريبية

وأكدت الفتيات الاستفادة من الورشة التدريبية، التي استطعن من خلال الفترة القصيرة أن يتعلمن فن الديكوباج وتنسيق الصور والطوابع البريدية والإعلانات المختلفة على القطعة المراد تغير شكلها، وقدمت الشكر للمدربة نجلاء على توضيح كافة المعلومات أثناء التدريب، وكذلك الشكر للإدارة العامة للشباب، وإدارة شباب شربين، والقائمون على العمل بمركز شباب كفر الشناوي.

ويأتي ختام فعاليات الملتقى الحرفي لتعليم حرفة الديكوباج، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية.