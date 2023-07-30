«رياضة الدقهلية»: 8 إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الشبابية

عقدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة خطة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية بالدقهلية، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، والعمل أون لاين من المنزل الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري 2023.

ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ باتخاذ التدابير والإجراءات تنفيذاً لتلك القرارات، ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية، مؤكدة إجراء متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بين كافة الإدارات الفرعية ومراكز الشباب، لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء.

عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو أجهزة الكمبيوتر

وبحسب البيان منى عثمان، هناك بعض الإرشادات التي تساهم في ترشيد الكهرباء

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية، أو أجهزة الكمبيوتر، بدون حاجة ضرورية للعمل.

- عدم تركها متصلة بالتيار الكهربائي.

- مع الأخذ في الاعتبار عدم تواجد موظفين بعد مواعيد العمل الرسمية.

- فى حالة احتياج العمل، يتم التواجد بغرفة واحدة فقط.

- عدم استخدام اللمبات مضاءه أثناء النهار إلا للضرورة القصوى.

- استبدال اللمبات العادية بالموفرة، مع غلق الإدارات الداخلية والفرعية بعد أوقات العمل الرسمية.

- ملاعب مراكز الشباب ستكون متاحة للعب خلال ساعات النهار وستغلق عند الثامنة مساءا.

تلعب كل المباريات في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية.

حمامات السباحة مستثناه من هذا القرار

وجهت منى عثمان بتشكيل لجان تفتيش ومتابعة من خلال إدارة الشئون الإدارية، والإدارة العامة للشباب، والمتابعة، والمكتب الفني، والمركز الإعلامي، بعمل تقارير يومية، ومتابعة إجراءات التنفيذ بصورة دورية بما تم من اتخاذه من إجراءات بكافة الإدارات الفرعية ومراكز الشباب والأندية الرياضية، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الشبابية والرياضية مدعومة بالصور.