«رياضة الدقهلية» تعلن خطة أندية السكان بمراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن خطة أندية السكان خلال شهر أغسطس الجاري، والتي تستهدف موضوعات مهمة مثل تنظيم الأسرة وصحة المراهقين، وذلك للفئة العمرية بين 16 و35 عاما.

خطة أندية السكان ستتم بمراكز الشباب بالدقهلية

وكشفت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان، أن خطة أندية السكان ستتم في مركز شباب منشأة بسنديلة، إدارة شباب بلقاس، مركز شباب ميت العامل إدارة شباب أجا، مركز شباب ميت الحلوج، إدارة شباب دكرنس، مركز شباب السمارة إدارة شباب تمى الأمديد.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الخطة تتم في ظل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، والمؤسسة الاستشارية للتنمية «اتجاه»، موضحة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر يتبنى مشروع زيادة الوعي بقضايا السكان، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية «الإدارة العامة للشباب».

تغيير المفاهيم حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن التدريب يهدف إلى تغيير المفاهيم حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وصحة المراهقين، في عملية التنمية المستدامة تحت مظلة مشروع رفع الوعي بقضايا السكان «أندية السكان» من خلال تزويدها بمهارات التواصل الفعال وفريق العمل وإدارة المتطوعين والتشبيك والشراكات وكيفية الترويج للأنشطة من خلال العديد من الندوات التوعوية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.