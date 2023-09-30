لاعبة السويس تفوز بذهبية الوثب الطويل في بطولة الجمهورية

حصدت راما بخيت إبراهيم لاعبة السويس في الوثب الطويل، على الميدالية الذهبية بعد تحقيقها المركز الأول في بطولة الجمهورية تحت 14 عاما محققة بذلك رقم شخصي جديد لها

المركز الأول والميدالية الذهبية للاعبة السويس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن اللاعبة راما بخيت إبراهيم، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تمكنت من تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الناشئين والميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل وحققت رقما شخصيا جديدا، هو 4.47 متر في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة التي أقيمت بنادي مدينة نصر.

مدير عام الشباب والرياضة بالسويس يهنئ البطلة

ومن جانبه هنأ عادل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، البطلة راما بخيت إبراهيم، لتحقيقها المركز الأول وحصولها على الميدالية الذهبية، وتقدم بالتهنئة والشكر إلى الكابتن أحمد صابر، وسماح المهدي وكيل الرياضة والكابتن هالة سعد بإدارة الرياضة وكل العاملين بإدارة الرياضة على الجهد المبذول وظهور السويس بمظهر مشرف وتحقيقها ترتيب متقدم في العديد من الألعاب الفردية والجماعية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات ودعم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس.