النجوم ينعون محمد فريد بكلمات مؤثرة: وداعا الفنان الجميل

حرص عدد كبير من نجوم الفن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نعي الفنان الراحل محمد فريد، عبر حساباتهم الشخصية، التي تحولت إلى سرادق عزاء.

صفحات النجوم تتحول لسرادق عزاء لنعي محمد فريد

وكان من أبرز الناعين، الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «فقدنا اليوم الفنان العظيم محمد فريد بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين اللهم صبر أهله.

ونعاه الفنان حسن عيد عبر «إنستجرام»، قائلا: البقاء لله، وفاة الفنان محمد فريد، ربنا يرحمه يارب، شارك بالدعاء لتجد من يدعو لك.

ونعاه شريف إدريس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: لا إله إلا الله.. وداعًا أيها الرجل الجميل.

ونعته سيمون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: البقاء لله، الفنان محمد فريد الله يرحمه فنان جميل تقابلنا في مسلسل جراب حواء سيمون.

ونعاه المخرج أحمد البدري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. الفنان العظيم محمد فريد في ذمة الله خالص عزائي لكل أسرته الكريمة أسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار بإذن الله.