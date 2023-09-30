ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية بكفر الشيخ «حرفتك صنعتك»

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة الحرف اليدوية« فن الريزن »، وذلك ضمن مبادرة «حرفتك صنعتك»، التي أقيمت فاعليتها خلال الفترة من 27حتى 30 سبتمبر الجاري، بمركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا بمشاركة أعضاء أندية «الفتاة والتطوع، من مراكز شباب، أبو قطفة، إبشان، الكوم الطويل»، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

اكتساب حرف يدوية

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، إن الوزارة تقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية، بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي فرضت على دول العالم.

تدريب عملي للفتيات

أوضح وكيل شباب كفر الشيخ، والرياضة، أن ورشة العمل التي قدمتها سمر وهدان، تناولت تدريب الفتيات على فن الريزن وأشكاله المبهجة، بالإضافة إلى إمكانية تحويل العمل به من مجرد هواية إلى مشروع مربح، بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة وبإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ غادة راشد، مسؤول أندية الفتاة بالمديرية، وباسم سعيد منسق أندية التطوع متابعة تنفيذ محمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا.