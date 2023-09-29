أستاذ قانون دستوري يكشف عن صحة مصطلح «المرشح المحتمل» في انتخابات الرئاسة

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن انتخابات رئاسة الجمهورية نظمها الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولى كل شيء بداية من قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة.

المرشح المحتمل مصطلح سليم

وأضاف «خضر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن المرشح المحتمل مصطلح سليم لأن أي مرشح يحاول الحصول على بعض الإجراءات سواء بالتأييد أو بالتزكية هو مرشح محتمل.

وأوضح أن المترشح لابد أن تتوافر فيه عدة شروط، من أهمها أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن 40 عاما يوم فتح باب الترشح، وأن يجتاز الكشف الطبي بنجاح سواء كشف بدنياً أو ذهنيا، وفي الأحوال كلها أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وهذه شروط موضوعية.

التأييد والتزكية

ولفت إلى أنه طبقا للمادة 142 من الدستور، يجب أن يحصل المرشح على تأييد أو تزكية، بحيث تكون التزكية من 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، بينما التأييد يكون بواقع 25 ألف مواطن من 15 محافظة، بحيث لا تقل أي محافظة عن 1000 صوت.