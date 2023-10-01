«رجعوا التلامذة تاني».. انتظام الدراسة بالصفوف الأولى في جميع المحافظات

انطلق العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، اليوم الأحد، للصفوف الأولى في باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت، وهي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، لتنتظم الدراسة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

تحية العلم

وتوافد طلاب الصفوف الأولى الابتدائية، والإعدادية والثانوية منذ السابعة والنصف صباحا على مدارس المحافظات، ودقت أجراس المدارس بالطابور الصباحي ، وإذاعة الأغاني الوطنية، والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة، فضلا عن تحية العلم بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

واستقبلت المدارس الطلاب في أول أيام الدراسة بالفصل بالعام الدراسي الجديد بالبالونات وأعلام مصر في الفصول، وتجهيز الكتب الدراسية للطلاب على المقعد الخاص بكل طالبٍ، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من أي أمراض معدية.

المشروعات القومية في الحصة الأولى

وخصصت المدارس الحصة الأولى للطلاب في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، لمحاربة الإرهاب الفكري بجميع أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة.