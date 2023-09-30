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موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024 لطلاب المدارس والجامعات.. اعرف الخريطة كاملة

كتب:

داليا أحمد
09:54 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ومن ضمنها موعد بداية الدراسة، وكذلك موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024 لطلاب المدارس والجامعات. وتستعرض «الوطن»، في إطار دورها الخدمي  لجمهور القراء الخريطة الزمنية التي حددتها الوزارة.

موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024

يبدأ العام الدراسي الجديد اليوم السبت، ويحل موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024 في 27 يناير المقبل، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024 من 14 يناير المقبل، ويبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير.

وحددت وزارة التعليم تفاصيل كل ما يخص الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ يوم السبت 10 فبراير وينتهي الخميس 6 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو، وينتهي العام الدراسي الجديد 2024 يوم السبت 8 يونيو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وبحسب الخريطة الزمنية، فإن امتحانات الثانوية العامة تبدأ رسميا 15 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 1 يونيو.

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