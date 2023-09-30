موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024 لطلاب المدارس والجامعات.. اعرف الخريطة كاملة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ومن ضمنها موعد بداية الدراسة، وكذلك موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024 لطلاب المدارس والجامعات. وتستعرض «الوطن»، في إطار دورها الخدمي لجمهور القراء الخريطة الزمنية التي حددتها الوزارة.

موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024

يبدأ العام الدراسي الجديد اليوم السبت، ويحل موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024 في 27 يناير المقبل، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024 من 14 يناير المقبل، ويبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير.

وحددت وزارة التعليم تفاصيل كل ما يخص الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ يوم السبت 10 فبراير وينتهي الخميس 6 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو، وينتهي العام الدراسي الجديد 2024 يوم السبت 8 يونيو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وبحسب الخريطة الزمنية، فإن امتحانات الثانوية العامة تبدأ رسميا 15 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 1 يونيو.