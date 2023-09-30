موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024 لطلاب المدارس والجامعات.. اعرف الخريطة كاملة
كتب:
داليا أحمد
09:54 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
وزارة التربية والتعليم
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ومن ضمنها موعد بداية الدراسة، وكذلك موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024 لطلاب المدارس والجامعات. وتستعرض «الوطن»، في إطار دورها الخدمي لجمهور القراء الخريطة الزمنية التي حددتها الوزارة.
موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024
يبدأ العام الدراسي الجديد اليوم السبت، ويحل موعد إجازة نصف العام 2023/ 2024 في 27 يناير المقبل، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024 من 14 يناير المقبل، ويبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير.
وحددت وزارة التعليم تفاصيل كل ما يخص الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ يوم السبت 10 فبراير وينتهي الخميس 6 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو، وينتهي العام الدراسي الجديد 2024 يوم السبت 8 يونيو 2024.
موعد امتحانات الثانوية العامة 2024
وبحسب الخريطة الزمنية، فإن امتحانات الثانوية العامة تبدأ رسميا 15 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 1 يونيو.