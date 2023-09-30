حالة الطقس الآن: تساقط أمطار خفيفة وغطاء سحابي على شمال البلاد والقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، مشيرة إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة، مشيرة إلى أن هذه الأجواء تستمر خلال الأيام المقبلة.

منخفض جوي يضرب البلاد

وفي وقت سابق من اليوم استطاعت الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، رصد تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ ما يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 3-4 درجات، وتوجد فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

هل تؤثر الأمطار على الأنشطة اليومية والعملية التعليمية؟

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هذه الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، كما أنها لا تؤثر على سير العملية التعليمية، وتمنت للطلاب عام دراسي سعيد.

درجات الحرارة غدا الأحد 1 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 28 درجة مئوية.