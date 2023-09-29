القبض بالدولار وراتب يصل إلى 12 ألف جنيه.. وظائف شاغرة للشباب

طرحت مجموعة من شركات القطاع الخاص في مصر وخارجها وظائف خالية مع الرواتب، وذلك وفق موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الموقع تفاصيل وظائف خالية مع الرواتب من بينها يتقاضى الموظف راتبه بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي ويمكن التقدم لها عبر موقع «فرصنا» بالدخول على الوظيفة والتقديم، والتي جاءت كالتالي:

مدير مالي

اسم الشركة: جولد بوليفارد.

مقر العمل: المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 70 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ «كلية إدارة الأعمال - العلوم الادارية ونظم المعلومات - الإدارة والاقتصاد - المالية والمحاسبة».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 400 - 800 دولار أمريكي.

نوع الوظيفة: عمل من المنزل.

مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: شركة بي كيه لصناعة قطع ومواسير البولي بروبلين.

مقر العمل: أبنوب - أسيوط - البداري - الغنايم - أسيوط.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

خدمة عملاء

اسم الشركة: مكتبات إيه بى سى .

مقر العمل: التجمع الاول - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

مدخل بيانات

اسم الشركة: رويال لاب.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2700 جنيه مصري.

محاسب عام

اسم الشركة: الناجح للخدمات الطلابية.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.

أخصائي موارد بشرية

اسم الشركة: جي إم سي.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: 3 - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 7000 - 12000 جنيه مصري.

مصمم جرافيك

اسم الشركة: لافانا.

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 300 - 350 ريال سعودي.

إدارة صفحات سوشل ميديا

اسم الشركة: لافانا.

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 400 - 450 ريال سعودي.

مدير مخازن

اسم الشركة: شركة مصابيح للأنظمة الإضاءة.

مقر العمل: التجمع الأول - التجمع الخامس - 15 مايو - الأزبكية - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير - مشرف.

سنين الخبرة: 6-‎12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 9500 - 11000 جنيه مصري.