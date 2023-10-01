إقبال على الشهر العقاري بالقليوبية لتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري في محافظة القليوبية توافد المواطنين، لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024.

دعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

واحتشد المواطنون أمام مقار الشهر العقاري لتحرير وتوثيق التوكيلات، في مشهد يعكس مدى دعم الرئيس لترشحه لمواصلة سلسلة الإنجازات.

استكمال مسيرة التنمية والبناء

في سياق متصل، شاركت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية في حملة توثيق التوكيلات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأييد دعمه لترشحه لولاية رئاسية مقبلة.

يأتي ذلك في إطار الدعم الكبير للرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بمختلف الأصعدة التي شهدتها الدولة عبر 10 سنوات مضت.

وأكدت نجلاء الفرماوي، أمينة للمرأة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية لـ«الوطن»، أن تحرير وتوثيق التوكيلات للرئيس السيسي، تأتي من قبيل رد الجميل للرئيس وما تم داخل الدولة من مشروعات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتأكيد أن الرئيس السيسي أطلق مشروع سيذكره التاريخ وهو مشروع حياة كريمة، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم لتحسين معيشة المواطنين البسطاء وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، أيضا بالمبادرات الرئاسية الأخرى منها حملة 100 مليون صحة وقوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي.