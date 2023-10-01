«الوطنية للانتخابات» تحدد بنكين فقط لفتح حساب لمرشحي الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط مهمة بشأن الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في القرار رقم 15 لسنة 2023، مؤكدة أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

ضرورة فتح حساب بالعملية المحلية

وشددت الهيئة الوطنية في قرارها على المرشح بضرورة فتح حساب بالعملية المحلية بأحد البنكين وهما البنك الأهلي أو بنك مصر، على أن يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب.

كما شددت الهيئة على البنك المودع به والمرشح بضرورة إبلاغها أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولًا بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.

وفق نص القرار، يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.

إعلان نتيجة الانتخابات

كما أكدت الهيئة على المرشح أن يقدم لها خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة الانتخابات، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.