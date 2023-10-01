أسعار الحدید الیوم الأحد 1-10-2023 في الأسواق.. «عز» يتراجع

سجلّت أسعار الحدید الیوم الأحد 1-10-2023 في الأسواق المصریة تراجعًا بقية بلغت نحو 2604 جنيهات لحديد عز الأكثر تدولا في الأسواق، ليصل سعر الطن في تعاملات اليوم إلى 33 ألفًا و282 جنيهًا للطن، فيما سجل الحديد الاستثماري نحو 35 ألفًا و379 جنيهًا للطن.

أسعار الحدید الیوم في مصر

وبحسب بيانات بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، فإنّ أسعار الحديد بلغت نحو 33 ألفًا و282 جنيهًا لطن حديد عز، فيما استقر الحديد الاستثماري عند 35 ألفًا و379 جنيهًا للطن، كما سجّل سعر طن حديد المصريين نحو 32 ألفًا و500 جنيه، ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 7.9 مليون طن، فيما يتم إنتاج نحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وبلغت أسعار خام الحديد البلیت نحو 120 دولارًا للطن المتري، وفقًا لبيانات بوابة مجلس الوزراء.

سعر الحدید الیوم في المصانع المصریة

وتختلف أسعار الحديد في المصانع المصرية بحسب المصنع حيث سجل حديد عز نحو 33 ألفًا و282 جنيهًا للطن، والاستثماري نحو 35 ألفًا و379 جنيهًا للطن.