حالة الطقس على مستوى الجمهورية: أجواء خريفية مع نشاط نسبي للرياح

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الأجواء خريفية اليوم على محافظات الجمهورية، مشيرًة الى تأثير منخفض جوى في طبقات الجو العليا مما سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي بدورها سوف تحبس جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم وبالتالي سيساعد ذلك على انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ الانخفاض في درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات في معظم محافظات الجمهورية بعد الارتفاعات خلال الأيام الماضية.

الأجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة

وتابعت: «الأجواء خلال فترة النهار مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، مع أجواء معتدلة تمامًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد جنوب سيناء.

انخفاض في درجات الحرارة

واستكملت: «مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات المساء سيحدث انخفاضًا في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، إذ أن الصغرى سوف تنخفض خلال فترات الليل لتصل ما بين 23 إلى 22 درجة مئوية».

أجواء لطيفة خلال فترات الليل

وأشارت إلى أنَّ الأجواء لطيفة تمامًا خلال فترات الليل في معظم محافظات الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح مما يساعد على عدم إحساسنا بأي نسب رطوبة وإحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.