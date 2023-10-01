اعرف حالة الطقس اليوم الأحد.. وأماكن سقوط الأمطار

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، وفقا لما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صحفي.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، ومن المحتمل أن تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

السواح الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 والصغرى 24

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 28 درجة مئوية.