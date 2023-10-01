حفلات طوال الشهر في مسارح الدولة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر

يُقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث تضم قائمة المكرمين من رجال القوات المسلحة، عددا من الذين شاركوا بالفعل في الحرب المجيدة.

مجموعة من الندوات بمراكز الإبداع احتفالا بنصر أكتوبر

كما يُنظم القطاع من خلال البيوت الفنية والمراكز التابعة له، عددًا من الفعاليات، حيث تُنظم مكتبة القاهرة الكبرى، مجموعة من الندوات الفكرية والثقافية، منها «نصر أكتوبر في أرشيف الصحف»، وذلك يوم 1 أكتوبر، «بطولات مجهولة في حرب السادس من أكتوبر»، يوم 14 أكتوبر، «انتصار أكتوبر المجيد في الإعلام»، وذلك يوم 24 أكتوبر.

كما يعقد ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان «أكتوبر 73.. اليوبيل الذهبي»، بمشاركة مجموعة من رجال الفكر والثقافة والمحللين العسكريين، كما يتضمن الملتقى تقديم مجموعة من أشهر الأغنيات الوطنية التي قدمت بمناسبة الانتصار، وذلك يوم 28 أكتوبر على مسرح مركز الهناجر للفنون.

وعلى مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، يتم تخصيص أمسيات «بهجة الروح»، من خلال شهر أكتوبر للاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر، ويشارك بها الشاعر محمد بهجت، الذي يلقي العديد من القصائد الشعرية التي تتغنى بالنصر، بمصاحبة فرقة موسيقية غنائية تقدم مجموعة من الأغنيات الوطنية.

مسرح الدولة يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

ويُنظم البيت الفني للمسرح عددًا من العروض المسرحية على المسارح التابعة له، حيث يقدم مسرح القاهرة للعرائس احتفالية فنية تُشارك فيها أشهر العرائس التي تم تقديمها من خلال إيقونات العروض المسرحية العرائسية، وهي تحتفي بنصر أكتوبر وتروي للمشاهدين البطولات النادرة التي شهدتها الحرب المجيدة.

ويُشارك المسرح القومي للأطفال في هذه المناسبة من خلال العرض المسرحي «أرض الشهداء» تأليف وإخراج وائل إبراهيم، وبطولة مجموعة من فناني المسرح القومي للأطفال، وبعض أطفال مواهب مصر، كما يُقدم مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة بحفل لكورال مسرح الشمس، بمشاركة 20 من ذوي الهمم.

حفل فني بمناسبة النصر على مسرح البالون

ويُقيم البيت الفني للفنون الشعبية، يوم 10 أكتوبر، حفلاً فنياً بمناسبة النصر على مسرح البالون، بمشاركة فرقة أنغام الشباب والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، كما يُشارك المركز القومي للمسرح، بحفل غنائي يضم عدة فقرات غنائية وموسيقية لأشهر الأعمال الفنية الوطنية، التي تعمل على تعزيز القيم الإيجابية لدى فئات المجتمع.

أفلام وثائقية تُخلد ذكرى النصر بالمركز القومي للسينما

ويعرض المركز القومي للسينما عددًا من الأفلام السينمائية الوثائقية والروائية القصيرة التى تُخلد ذكرى النصر، حيث يتم عرض فيلم «المحارب» للمخرج عاطف شكري، يوم 4 أكتوبر، وفيلم «معركة الوعي» للمخرج مختار علي، يوم 11 أكتوبر، و«صائد الدبابات» للمخرج خيري بشارة، يوم 18 أكتوبر على أن تبدأ العروض في السابعة مساءً.