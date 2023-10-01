مسيرة ضخمة لتأييد الرئيس السيسي أمام الشهر العقاري بالمنصورة (صور)

نظم الآلاف من مواطني الدقهلية مسيرة ضخمة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بشوارع المنصورة لليوم السابع على التوالي، وصولا إلى مكتب الشهر العقاري، حاملين الأعلام ومرددين «تحيا مصر».

مبادرة 100 مليون صحة أعظم إنجازات الرئيس

وقالت رضا الرفاعي، ربة منزل ومواطنة بالدقهلية، «أنا وأسرتي وجيراني بأكملهم نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونزلنا اليوم لتحرير توكيل نؤيد فيه دعم ومساندة الرئيس السيسي، ويكفي مبادرة 100 مليون صحة التي أسسها الرئيس السيسي، لولاها لما اكتشفت أنه والدي مصاب بالفيروس واتعالج بالمجان، وحالته الصحية جيدة جيدا بفضل الله ثم بفضل الرئيس السيسي، وسمعت أرقام كبيرة لعلاج مثل هذه الأمراض وفوق كل هذا نتعالج بالمجان، وهذا أعظم إنجاز للرئيس ومن المفترض يكون في كتب التاريخ».

الرئيس السيسي الأجدر بقيادة البلاد

وتابع مراد أيمن، مواطن بالدقهلية، نطالب الرئيس السيسي أن يترشح وجميعنا خلفه ولن نتركه، والإنجازات والمجهودات كلها ملموسة على أرض الواقع، «عندما أسافر على الطريق ألاحظ هذا الجهد الجبار في توسيع شبكة الطرق والمسافات أصبحت قصيرة والقطارات الحديثة وأبراج فخمة وضخمة للشباب، والذين كانوا يسكنون العشوائيات أصبحوا الآن يعيشون حياة كريمة، مثل غيرهم من المقتدرين، واستغرب عندما أرى البعض ينكرون هذه الإنجازات وغيرها لأنها كثيرة جدا، نحن ندعمه قلبا وقالبا لأنه الأجدر بقيادة هذه البلاد».

وكانت مديرية أمن الدقهلية دفعت بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين حرصا على أمنهم وسلامتهم نتيجة الزحام الشديد الذي شهده مكتب الشهر العقاري بمدينة المنصورة في منطقة المجزر بمحافظة الدقهلية، لتحرير توكيلات تؤيد ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بتحرير التأييدات لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهي المكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.