برلماني: «حكاية وطن» عكس صعوبة المرحلة الماضية وحجم التحديات

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ما شهدته جلسات انطلاق اليوم الأول لمؤتمر «حكاية وطن»، أكدت ما وصلت إليه الدولة المصرية من نجاحات على كل المستويات وفي كل مؤسسات الدولة.

مؤتمر حكاية وطن

وأضاف «البدري» في بيان له، اليوم، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر، جاءت كاشفة وموضحة لحجم التحديات والأزمات التي واجهتها القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، مشددا على أن الرئيس السيسي هو الأقدر على استكمال ما بدأه، واكتمال هذه التجربة التنموية التي لم تشهدها مصر منذ عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة.

المبادرات الرئاسية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ما شهدته مصر من إنجازات في المشروعات المختلفة والبنية التحتية والأساسية وشبكة الطرق والمحاور التي تعزز من جذب فرص الاستثمار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة في الصحة والتعليم والاقتصاد، فضلا عن مشروع القرن «حياة كريمة» الذي يسهم في تحسين حياة 60 مليون مواطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ؛ أهمية المرحلة المقبلة والتي تشهد انتخابات الرئاسة 2024، مشددا على ضرورة نزول جميع المواطنين والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستور المهم.