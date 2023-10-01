شروط وخطوات برامج التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي

أعلنت العديد من البنوك المصرية، إتاحة برامج التمويل العقاري للمواطنين، في ظل وضع كل بنك الخطوات والشروط الواجب توافرها، واتباعها عند ذهاب العميل للحصول على التمويل، كما تختلف الشروط وفق كل بنك، ومن ضمن البنوك التي توفر فرصة الحصول على التمويل العقاري البنك التجاري الدولي.

وترصد السطور التالية تفاصيل وشروط برنامج التمويل العقاري في البنك التجاري الدولي، كما يلي.

تفاصيل التمويل العقاري

- تبلغ قيمة التمويل العقاري 5 ملايين جنيه.

- وبالنسبة للمدة الخاصة بالتمويل تصل إلى 20 عاما.

- كما تبلغ نسبة قيمة القرض 80% وذلك من قيمة الوحدة السكنية.

- يتراوح سعر الفائدة بين 13.25 إلى 15.25% متناقصة.

شروط الحصول على التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي

- كما حدد البنك التجاري الدولي شروطا للحصول على التمويل العقاري تتمثل في ضرورة بلوغ سن المتقدم 21 عاما بحد أدنى و60 عامًا للموظفين بحد أقصى، وبالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يجب إتمامهم سن الـ65 عاما.

- ضرورة إحضار صورة من البطاقة الشخصية.

- إحضار إيصال فاتورة المرافق.