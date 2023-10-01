الكشف على 4220 مواطنا في 4 قوافل طبية بالمنيا

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، 4 قوافل طبية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا لأهالي قرى المنيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بالخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا، بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن القوافل الطبية شهدت إقبالا كبيرا من مواطني قريتي نزلة اسمنت بأبو قرقاص والبيهو بسمالوط.

صرف أدوية ومستلزمات طبية مجانا

وقال محافظ المنيا، إنه تم الكشف الطبي على 4220 مواطنا في تخصصات مختلفة، مشيرا إلى أن قافلتي قرية نزلة أسمنت أجرت الكشف على 2000 حالة في تخصصات متكاملة ورمد، كما قدمت قافلة قرية البيهو بسمالوط خدماتها لعدد 2220 حالة في تخصصات متكاملة ورمد، إلى جانب صرف أدوية ومستلزمات طبية من سماعات أذن ونظارات طبية وأجهزة تعويضية، فضلا عن تحويل 575 من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.