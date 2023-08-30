محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير على القوافل الطبية والبيطرية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مبادرة «أنت الحياة» بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

التعاون بين المحافظة ومبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الثقافة، وجامعة كفر الشيخ، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومحمد زكي، عضو مجلس النواب، ويونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، وإشراف العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر، المنسق العام للمؤسسة، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

إقبال سيدات من كبار السن على فصول محو الأمية بالمبادرة

وناقش المحافظ، المستفيدين من المبادرة من السيدات والفتيات والأطفال والشباب، مشيداً بإقبال سيدات من كبار السن على فصول محو الأمية بالمبادرة، إضافة لتعلم الفتيات الأشغال اليدوية والحرف المتعددة، مؤكدات أنهن سيتبنين مشروعات خاصة بهن، كما استمع من الأطفال عما يعرفونه عن حياة كريمة، واستمع لأصوات متميزة في التلاوة والتواشيح من الطلاب والطالبات، كما تابع توزيع المساعدات الموزعة على الأسر المستحقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ المبادرة قدمت خلال 3 أيام، العديد من الأنشطة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منها أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار وقوافل طبية وبيطرية وتوعوية، إضافة لأنشطة ترفيهية ورياضية للأطفال، وملتقى التوظيف للشباب، وخدمات استخراج الرقم القومي، وامتحانات محو الأمية للكبار، و تدريبات حرفية ومهنية، ومسرح للأطفال وورش الحكي، ومبادرة اتكلم هنسمعك لدعم الصحة النفسية، ومساعدات للغارمين، وغيرهم من الأنشطة المتعددة.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

ووجّه المحافظ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاقه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أنَّها ستُحقِّق للأجيال الحالية والمقبلة كل متطلبات الحياة العصرية والكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما وجّه الشكر لمؤسسة حياة كريمة، ومسئوليها في المقر الرئيسي بالقاهرة، وبمحافظة كفر الشيخ، على الحملات والمبادرات المتعددة التي تقدمها المؤسسة، لمساعدة أهالي مراكز وقرى كفر الشيخ، سواء قوافل طبية أو بيطرية أو توعيوية، وتقدينم مساعدات متعددة، إضافة لأنشطة مختلفة.