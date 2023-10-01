افتتاح مهرجان سيناء الأول للزيتون بالعريش.. يستمر 6 أيام

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مهرجان سيناء الأول للزيتون بالعريش، بحضور محمد درغام، المنسق العام للمهرجان، والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

مهرجان سيناء الأول للزيتون بالعريش

وعلى هامش افتتاح مهرجان سيناء الأول للزيتون بالعريش، شارك المحافظ والوزير في ماراثون للمشي، بجانب تفقد معارض منتجات الزيتون، ومعارض المنتجات اليدوية والسيناوية وحضور عرض لفرقة العريش للفنون الشعبية، بجانب تفقد موسم حصاد الزيتون ومراحل إنتاج زيت الزيتون بمعصرة الشباب.

وأكد المحافظ أن افتتاح مهرجان الزيتون ضمن احتفال المحافظة باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في شتى القطاعات بمختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة.

موسم حصاد الزيتون من خلال مزرعة الشباب

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى مشاركة الوزارة في موسم حصاد الزيتون من خلال مزرعة الشباب التي تحتوي على 50 فدانا من أشجار الزيتون مختلفة الأنواع، بجانب مصنع تخليل الزيتون ومعصرة الزيتون، معلنا عن زيادة المساحة المنزرعة من الزيتون خلال السنوات المقبلة.

فعاليات مهرجان سيناء الأول للزيتون بالعريش

وقال محمد درغام، المنسق العام للمهرجان، إن المهرجان أقيم في مزرعة الزيتون على طريق المطار شرق مدينة العريش ولمدة 6 أيام متتالية، حيث يقام لأول مرة على أرض شمال سيناء، وسيقام بصفة سنوية بهدف إلقاء الضوء على زيتون سيناء وتسويق منتج الزيتون في مختلف المحافظات المصرية ومختلف دول العالم.

وأشار إلى أن المهرجان سيتضمن عددا من الفعاليات، بينها معارض لعرض منتجات الزيتون وندوات تثقيفية حول الزيتون بمشاركة أساتذة الجامعات وندوات تسويقية حول كيفية تسويق منتجات الزيتون وجلسات لمناقشة المشاكل التي تواجه المزارعين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة زيتون بمختلف مراكز محافظة شمال سيناء.

ولفت إلى أنه على هامش المهرجان، أقيم سوق تجاري لعرض منتجات الزيتون والأعشاب التي تشتهر بها محافظة شمال سيناء، بجانب إقامة معرض للمنتجات السيناوية المتنوعة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.