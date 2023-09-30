وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان مركزي شباب بالشيخ زويد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، السبت، ملعبي مركز شباب الظهير والجورة جنوب الشيخ زويد.

وتفقد الوزير والمحافظ الأنشطة الرياضية «كأس الجمهورية الجديدة»، بجانب لقاء المشايخ والعواقل والقيادات الطبيعية بالشيخ زويد.

وأكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بشمال سيناء، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من الفعاليات وافتتاح عدد من المشروعات خلال زيارته محافظة شمال سيناء.

كما أشاد محافظ شمال سيناء بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، وحرص الدولة والقيادة السياسية على تطوير البنية التحتية بمراكز شباب وأندية شمال سيناء، علاوة على تكثيف البرامج الشبابية والرياضية المقدمة لأبناء سيناء على مدار العام.