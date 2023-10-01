النائبة شيرين عليش توقع تزكية ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

وقعت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة وتولى فترة جديدة، وذلك خلال حضورها بمقر مجلس النواب.

دعم الرئيس السيسي للترشح

وأكدت عليش، في بيان لها اليوم، أن دعم الرئيس السيسي للترشح لولاية جديدة، لم يأتي من فراغ، وإنما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كل المستويات داخليا وخارجيا ، بجانب استكمال مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وكافة المجالات، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، والوصول إلي الجمهورية الجديدة، مشددة على أن الرئيس هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات.

مكانة مصر الدولية والإقليمية

وأضافت عضو مجلس النواب، أنّ القيادة السياسية استطاعت إعادة مصر لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والإفريقية، وتُعيد بناء مؤسسات الدولة التي كانت وصلت لمرحلة اللا دولة، بالإضافة إلى حدوث تنمية شاملة حقيقية شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي لم نشهدها على مدار عصور بالكامل من المشروعات القومية بجميع محافظات مصر دون استثناء، حيث أنه عبر بمصر إلى بر الأمان واستطاع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ولفتت النائبة، إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسي المسؤولية، ومصر تشهد تطورا هائلا في قطاعات الصناعة، والزراعة، والصحة، والتعليم، وغيرها، فضلا عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دورا بارزا في تغيير وجه الريف المصري، مؤكدة أنّ هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات.

وشهد البهو الفرعوني في المجلس، توافد عدد كبير من النواب، إذ أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلا لنص المادة 142 من الدستور، والتي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

والجدير بالذكر، أنّ التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مرشح.