«الجالية المصرية» بباريس تعلن تأييدها للرئيس السيسي: نقل مصر لدولة جديدة

أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، أن دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائم على عدد من الأسباب المُهمة أولها ثقته في الرئيس السيسي كزعيم نقل مصر من أسوأ الأحوال وأسس بنية تحتية قوية.

وأضاف صالح فرهود لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي استطاع تغيير وجه الحياة على الأرض تمامًا، ففي 2011 كنا نعاني من تهميش، إلا أن الأمر تغير تمامًا، وعددنا كجالية 500 ألف مصري في باريس نؤيد الرئيس السيسي.

كلنا إيد واحدة مع هذا الرجل

وقال: «الرئيس السيسي حكم مصر في أوقات صعبة مرت بها مصر، خاصة فترة الإخوان المسلمين، إلا أنه تمكن من نقل الدولة إلى دولة جديدة تألف بين كل المصريين باختلاف طوائفهم: «كلنا إيد واحدة مع هذا الرجل، فهو جعل فعلًا مصر على قلب رجل واحد، فعلينا دعمه لاستكمال مشواره وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري».

فعله السيسي لمصر يكفي شرفًا لكل مصري أن يفخر به

وأشار إلى أنه في كل زيارة للرئيس لدولة أوروبية دائمًا ما يحرص المصريين سواء في ألمانيا أو النمسا وأسبانيا وإنجلترا للترحيب بالرئيس واستقباله، فما فعله الرئيس السيسي لمصر يكفي شرفًا لكل مصري في الداخل والخارج أن يفخر به.

وأكد: «دائمًا ما يلفت نظري في الرئيس السيسي هو أنه يفعل ما يقوله وبصدق وإخلاص لشعبه لذا نحن جاهزون ومستعدون لدعمه استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء».