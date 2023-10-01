انتظام الدراسة بجامعة عين شمس في أول أيام الفصل الأول

أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بكلية العلوم، للوقوف على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الجامعي الجديد.

وتفقد عددا من المدرجات ومرافق الكلية، لمعرفة مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وحضر محاضرة في الكيمياء مستوى ثاني مع الطلاب، مقدما للطلاب بعض النصائح الأبوية والأكاديمية، متمنيا لهم عام دراسي موفق، وحثهم على بذل أقصى جهد، وتحقيق المأمول منهم لجامعتهم العريقة جامعة عين شمس.

جامعة الدلتا التكنولوجية

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، انتظام العملية التعليمية، موجهًا التهنئة لجميع منسوبى الجامعة والطلاب على بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل على كل المستويات وتناسب وظائف المستقبل، مشيرًا إلى تطلعه لعمل منظومة تعليمية متكاملة تسهم في إطلاق طاقات الإبداع والتميز لدى الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة انتهت من كل الترتيبات والتجهيزات لبدء عام دراسي علمي وتعليمي وبحثي متميز ملائم للطلاب، مشيرًا إلى أنه جرى تجهيز المدرجات، والمعامل، وكلالخدمات اللوجستية المُقدمة للطلاب في سبيل حرص الجامعة على توفير سبل الراحة، وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

وحثّ رئيس الجامعة الطلاب على التحلي بروح التواصل والتعاون والاحترام المتبادل وتحمل المسئولية، مؤكدًا ضرورة المشاركة الفعّالة للطلاب في الأنشطة الطلابية والرياضية المختلفة، وذلك في إطار سعي الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.