أمين تنظيم «حماة الوطن» يطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب «حماة الوطن»، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن» اتسم بالمكاشفة والمصارحة مع شعبه، كعادته منذ توليه قيادة البلاد، مؤكدًا أن الدولة استطاعت بفضل قيادته الحكيمة مواجهة التحديات الجسيمة التي ألمت بها خلال عشر سنوات على إثر أزمات عالمية كان لها أثرها على الأوضاع الداخلية، مطالبا الرئيس بالترشح لولاية جديدة .

وأوضح في بيان له اليوم أن الإنجازات التي حدثت بالدولة المصرية عرضت بالأرقام للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستخدم الأزمات العالمية لمهاجمة الدولة المصرية.

المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل

وجدد العطيفي دعوته للمواطنين بالمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتصويت بالانتخابات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، موضحا أن تصريحات الرئيس وشفافيته تدعو إلى انتخابه لولاية جديدة.