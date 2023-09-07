«التنمية الثقافية»: «بيت جميل» من أهم مشروعات مركز الحرف التراثية

قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إنّ مركز الحرف التراثية في الفسطاط، أحد مراكز الإبداع التي تتبع وزارة الثقافة، حيث يستهدف الحفاظ على تنمية وتطوير عدد من الحرف التراثية المصرية، وأبرزها الخزف، إضافة إلى مجموعة من الورش الأخرى مثل ورشة للنحاس ورشة للصدف وورشة للأخشاب.

وأضاف «قانوش»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «مركز الحرف حاضنة للحرف التراثية في مصر بشكل عام، ويتضمن أكثر من مشروع مثل مشروع بيت جميل، الذي يتبع مبادرة ممولة ومدعومة من المملكة المتحدة»، متابعا: «كل سنة نستقبل عددا من المتدربين بمناهج معتمدة من المركز، وندربهم لمدة سنة كاملة، ونفتح حاليا باب التقدم لدفعة جديدة».

تدشين وافتتاح بيت التراث المصري

وأشار إلى أنّه جرى افتتاح وتدشين بيت التراث المصري منذ أسبوعين داخل المتحف، وسيكون مركزا بحثيا لتوثيق وأرشفة كل ما يتعلق بالتراث المادي واللا مادي في مصر.

صنايعية مصر

ولفت إلى أنّ «صنايعية مصر» أحد المشروعات المنبثقة عن أنشطة مركز الحرف منذ 4 سنوات، وحاز على رعاية رئاسية وتحول إلى مبادرة رئيس الجمهورية وجرى تخريج 3 دفعات، وأثناء تخريج الدفعة الرابعة وجّه الرئيس السيسي بتطوير المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل كل المحافظات.