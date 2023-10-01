وزير الإسكان: بيع وحدات بـ6.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة الماضية

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إنّ هناك بعض الأمثلة التي توضح ما قامت به الدولة من للقضاء على المناطق العشوائية وزيادة التحضر والأثر الاقتصادى من وراء ذلك، من بينها منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، مؤكدا بيع وحدات بالدولار خلال السنوات الثلاثة الماضية بما يُعادل نحو 6.5 مليار جنيه.

حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز

وأضاف وزير الإسكان، خلال حديثه بجلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، قائلًا: «في منطقة سور مجرى العيون لم تتحسن فقط البيئة العمرانية والبيئة الاجتماعية، عايزين نقول إننا تعاقدنا مع هيلتون في فندق 5 نجوم بإجمالي 200 غرفة في نفس المكان الذي كان يمثل بؤرة تلوث».

وأوضح أن مشروعات التنمية العمرانية التي أنجزت تأثيراتها لن تقتصر على الحياة الاجتماعية فقط أو تحسين وجه الحياة وجودته، لكنها مشروعات اقتصادية، مضيفًا: «الأمر نفسه حدث في مثلث ماسبيرو، مضينا عقد لفندق 5 نجوم به 260 غرفة وتم التعاقد عليه، كما أن مشروعات التنمية العمرانية».

المجتمعات العمرانية الجديدة

وأشار الجزار، إلى أنّه في عام 2014 كان إجمالي الطلبات التي تقدّم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 500 طلب في مساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان، لكن فى عام 2023 تقدم حتى الآن 5122 طلبًا على مساحة 80 ألف فدان.

وعن العائد الاقتصادي، أكد بيع الوحدات بالدولار من 2020 وحتى 2023، إذ إنّ حجم الإراضي التي بيعت بالدولار تعادل 6.5 مليار جنيه.