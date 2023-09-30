سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في المنصورة

شهدت مدينة المنصورة في الدقهلية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في المدينة، وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات نظرا لتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأضافت الأرصاد أن بعض المحافظات تتعرض غداً إلى سقوط أمطار خفيفة على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ»، بنسبة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة.

سقوط أمطار متفاوتة

ولفتت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة بدءا من غدا الأحد، لتسود أجواء خريفية، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب البلاد على فترات متقطعة

اتخاذ الاستعدادات كافة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها، أنه جرى اتخاذ الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، وتقلبات الجو، وعمل اجتماعات طارئة مع عدد من رؤساء المدن لصيانة السيارات والمعدات والتعامل السريع مع تقلبات الجو وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس، والتعامل الفوري معها، وإصلاح أي أعطال.