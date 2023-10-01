«الأرصاد» عن توقعات حالة الطقس في شهر أكتوبر 2023: مستقر على جميع الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر2023، الذى بدء اليوم، حيث يسود طقسا مستقرا على جميع أنحاء الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل لـ5 درجات على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد، ليسود طقس خريفي معتدل، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد حيث تتراو ح الحرارة بين 40 و42 درجة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

توقعات حالة الطقس فى شهر أكتوبر2023

وأوضحت الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس في شهر أكتوبر2023، خاصة فى الأسبوع الأول وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، انخفاض الحرارة سيكون بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، مع استمرار تأثير امتداد منخفض جوي وكتل هوائية قادمة من طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الممطرة حتى الأربعاء المقبل، ولكنها ستكون أمطارا خفيفة لن تؤثر على الحياة اليومية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 2 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاربعاء 4 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 5 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 6 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.