مطروح تعلن انتهاء موسم الصيف.. وتحذيرات من نزول البحر حفاظا على الأرواح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن نهاية موسم الصيف وتوقف كافة الخدمات المقدمة من المدينة على جميع الشواطئ العامة التابعة للمركز بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم الأحد الأول من أكتوبر.

الشواطئ دون خدمات إنقاذ

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح أن المركز غير مسئول بشكل نهائي عن حالات الغرق بالشواطئ اعتبارًا من اليوم الأحد، محذرا جميع رواد الشواطئ من النزول إلى البحر بسبب غياب خدمات وأفراد الإنقاذ مع انتهاء موسم الصيف بشكل رسمي.

اتباع التعليمات على الشواطئ

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، خلال البيان، جميع المواطنين باتباع التعليمات الصادرة من مركز ومدينة مرسى مطروح في هذا الشأن، مشددًا على أهمية الالتزام والاستجابة حفاظا على أرواح الجميع، مؤكدًا أن مطروح شهدت موسم صيفي ناجح خلال العام الجاري بفضل وعي أبناء وشباب مطروح العاملين بالشواطئ.

نجاح موسم الصيف في مطروح

وأوضح أن شواطئ مرسى مطروح هذا العام خلال موسم الصيف، شهدت إقبالا كبيرًا من محبي المدينة الساحلية، حيث ارتفعت نسب الإشغالات في الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية بشكل غير مسبوق.

وجه رئيس مدينة مرسى مطروح الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشواطئ بمجلس المدينة في كافة القطاعات الخدمية بالمركز، مؤكدًا أن جهودهم ساهمت في ظهور المدينة بالشكل اللائق، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.