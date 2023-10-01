«الاتحاد» يدعو الشعب للاحتشاد في الميادين لمطالبة الرئيس بالترشح في الانتخابات

طالب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، من الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، ودعا أعضاءه وجموع الشعب المصري للاحتشاد غدا الاثنين، الساعة الخامسة عصرا، بكل الميادين، لدعوة الرئيس السيسي للترشح في ولاية جديدة.

القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعة

وتأتي دعوة الحزب للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية؛ استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة ودعم التماسك المجتمعي، وتثبيت أركات الدولة والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعة، وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.

كما تأتي الدعوة انطلاقًا من المشروعات والمبادرات العملاقة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وفقًا لـ رؤية مصر 2030 بكل محاورها، على رأسها التعليم والصحة والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

مواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة

وأكد الحزب أنه للحفاظ على إنجازات 9 سنوات تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من مسؤولية الحزب الوطنية، جاءت دعوة الرئيس السيسي في الترشح لانتخابات الرئاسة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة.