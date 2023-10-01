إنهاء التكدس والقضاء على الانتظار.. جهود الدولة لتطوير مكاتب الشهر العقاري

عملت تطوير مكاتب الشهر العقاري في محافظات الجمهورية كافة، حيث كانت تعاني من التكدس الكبير، ما يتسبب في طول انتظار المواطنين، وصعوبة الحصول على الخدمات، وحرصًا من القيادة السياسية بالعمل على تطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية، لتقدم وجهًا عصريًا للعدالة في مصر يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وجرى التوجيه بإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية.

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ عدد مكاتب الشهر العقاري التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، بلغ 333 مكتبًا.

وبالنسبة لعدد المحاكم التي تم رفع كفاءتها فوصل إلى 329 محكمة، أما عدد مكاتب التوثيق المميكنة في 2023 فوصل إلى 517 مكتب توثيق، بينما إجمالي عدد المحاكم التي جرى تطويرها خلال عامي 2014 و2021 بلغ 390 محكمة في 2021، و374 في عام 2014.