خالد جلال ناعيا الفنان محمد فريد: «صنع بأدائه المنفرد مكانة في القلوب»

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان القدير محمد فريد الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد أن ترك بصمته المميزة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

خالد جلال ينعى محمد فريد

وقال جلال، في بيان أصدره اليوم الأحد: «لقد فقدنا واحدا من الفنانين المميزين خاصة في مجال الكوميديا، واستطاع أن يصنع بأدائه وأسلوبه المنفرد مكانة في قلوب جمهوره، تغمد الله الفقيد برحمته وغفرانه، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

وجرى تكريم الفنان محمد فريد، عقب انتهاء إحدى ليالي العرض المسرحي «سينما مصر»، وأهدى له المخرج خالد جلال مخرج العرض، شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض، تحمل عنوان «إلى من عاش ليبقى».

أهم أعمال الفنان محمد فريد

يشار إلى أنه من أشهر أعمال محمد فريد المسرحية «أبو علي، عودة الشاطر حسن، أراجوز على لوز، حلم الوزير سعدون» وغيرها من الأعمال المسرحية، وأشهر أعماله التليفزيونية مسلسل «ليالي الحلمية بأجزائه الخمسة، غريب في المدينة، الشهد والدموع، محمود المصري»، وفي السينما «حب في الزنزانة، الشيطانة التي أحبتني، البحث عن فضيحة، أحكي يا شهرزاد، الديلر» .