الفنان منير مكرم يطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة لاستمرار التنمية

تحدث الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن سباق الانتخابات الرئاسية، ودعا مكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لاستمرار البناء والتنمية.

وأضاف «مكرم»، لـ«الوطن»، أنّه يُخطط لعمل برنامج توعوي للمواطنين بعنوان «دقيقة ودقيقة»، ويكون في قالب فني خفيف، يوضح قيمة الأعمال العظيمة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي، في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والفن والتنمية الشاملة.

الفنان منير مكرم يطالب الرئيس السيسي بالترشح

وأشار عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إلى أن ما حدث في مصر من تطوير شمل كل المناحي المجتمعية، أمر لا يحدث في عقود من الأزمنة، يكفي ما يعيشه الشعب المصري من أمان بعد القضاء على الإرهاب، لافتًا إلى أنه يجب أن تزداد الأعمال الوطنية التي توضح قيمة ما تقوم به الدولة في هذه الأيام.

وتابع: «الناس لازم تشوف الرئيس عمل إيه عشان مصر، يبصوا للبلاد اللي حوالينا ويحمدوا ربنا، إحنا في نعمة كبيرة بفضل ربنا ثم القيادة السياسية الحكيمة اللي بتدير البلد، ونتمنى استمرارها لسنوات كتير جاية بالترشح لـ الانتخابات الرئاسية».