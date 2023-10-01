خسائر كبيرة في أسعار الذهب عالميا لأول مرة منذ عامين

انخفضت أسعار الذهب عالميا للربع الثاني على التوالي، بعد الخسائر التي بدأت في أغسطس واستمرت خلال سبتمبر، ما أكده الانخفاض الذي حدث خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، حيث أصبح الأسوأ خلال أكثر من عامين، كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية بنسبة 4% خلال الأسبوع.

وبالنسبة للربع الثالث، بلغ انخفاض سعر الذهب على بورصة نيويورك نحو 3%، بعد انخفاضات قدرها 2% في أغسطس و5% في سبتمبر، مقابل ارتفاع بنسبة 4% في يوليو، وسجلت أسعار الذهب الفورية الذي يتابعه التجار بدقة 1,850 دولارًا، وفق موقع «إنفيستينج».

بيانات أمريكية وأهم تحركات الذهب

وفقد الذهب في سبتمبر الماضي موقعه عند المستوى الإيجابي الرئيسي لسعر 1,900 دولار للأونصة الذي احتفظ به المعدن الأصفر منذ منتصف أغسطس، وذلك بعدما وجد بعض المستثمرين أنّ الدولار - الخصم الرئيسي - هو ملاذ آمن أفضل، حيث بقي نمو الاقتصاد الأمريكي نسبيًا أفضل من باقي دول العالم.

وتأثر الذهب سلبًا ببيع سندات الخزانة الأمريكية التي دفعت الدولار إلى الارتفاع، بينما تبع المستثمرون عائداتها، واستقرت عوائد السندات المقيسة بمعدل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، قرابة 4.58 تحت الرقمية يوم الجمعة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في 16 عامًا قرابة 4.69 يوم الخميس.

ارتفاع الدولار يضغط على الذهب

ويتعرض الذهب عالميا لضغط كبير على الرغم من الهدوء في سوق السندات حيث يعاود المستثمرون الانضمام إلى الأسهم، كما أن مؤشر الدولار سجل 106 وهو ما يزيد الضغط على الذهب، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر يوم الأربعاء.

ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند اجتماعه الأخير في 20 سبتمبر، بعد أن أضاف نصف نقطة في يوليو، ورفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022، مضيفًا ما مجموعه 5.25 نقطة بالنسبة للسعر الأساسي السابق الذي بلغ ذروته عند 0.25%، في حين توقف البنك المركزي عن رفع الفائدة هذا الشهر، إلا أنّه أبقى على توقعات بأنّه من الممكن أن تحدث زيادة ربع نقطة في أي من اجتماعيه المتبقين لهذا العام، المقررين في نوفمبر وديسمبر.