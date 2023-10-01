سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.. مستقر بالأسواق

يرغب قطاع كبير من المواطنين في متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين، وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 1-10-2023 في محلات الصاغة بحسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 استقرارا منذ أسعار أمس التي انخفضت بشكل واضح، ليسجل اليوم 2165 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية 2474 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية 2165 جنيهات للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 1856 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1443 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2268 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية 17 ألفا و320 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.