انخفاض كبير في سعر الذهب خلال 48 ساعة.. انتهز فرصة الشراء

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد تراجعا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية، بلغ 35 جنيها، وذلك في عيار 21 الأكثر تداولا في الأسواق، ليسجل الجرام في بداية تعاملات اليوم الأحد 2165 جنيها للشراء دون مصنعة، وفقا لبيانات شعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2474 جنيها، مقابل 2514 جنيها في تعاملات الخميس الماضي.

سعر جرام الذھب عیار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 2165 جنيها، مقابل 2200 جنيه في تعاملات الخميس بتراجع وصل إلى 35 جنيه خلال الـ48 ساعة الماضية.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1856 جنيها، مقابل 1886 جنيها في تعاملات الخميس الماضي.

سعر الجنيه الذهب عيار 21

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم الأحد 17 ألفا و320 جنيها، مقابل 17600 جنيه في تعاملات الخميس الماضي بتراجع وصلت قيمته إلى 280 جنيها.