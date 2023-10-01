وزير النقل: استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية خلال 9 سنوات

قال وزير النقل إننا نعمل حاليًا ليكون لدينا 18 ميناء بها 100 كيلو من الأرصفة ما بين 18 إلى 22 مترا، كما أن الطاقة القصوى ستكون المساحة 100 كيلو متر مربع، و400 مليون طن بضائع، و40 مليون حاوية، و10 ملايين حاوية ترانزيت بالإضافة إلى 30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.

استقبال 1.5 مليار طن بضائع خلال الـ9 سنوات الماضية

وأضاف وزير النقل خلال حديثه بجلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، إنه جرى استقبال خلال الـ 9 سنوات الماضية، 1.5 مليار طن بضائع، بالإضافة إلى 60 مليون حاوية.

استخدام أحدث التكنولوجيات في تنفيذ الأرصفة

وتابع: كما تم استخدام أحدث التكنولوجيات في تنفيذ الأرصفة، وعندنا 30 شركة مصرية وطنية، كما زادت المساحات التخزينية من 40 مليون متر مربع عام 2014 إلى 75 مليون متر مربع 2023 وستصل إلى 100 مليون في 2030.

تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة

وأوضح: تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة عام 2023 بقوة شد 70 طنًا مقابل 30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40 إلى 60 طنا، كما أنه من المستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة.

واختمم أنه جرى تطوير الأسطول البحري ليصل إلى 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنويًا ليكون قادرًا على خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.