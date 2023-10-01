وزير النقل: رفع كفاءة 34 ألف كيلومتر طرق محلية في إطار «حياة كريمة»

قال وزير النقل، إنّه جار التخطيط لعمل 3 آلاف كيلو طرق، وبالتالي يصبح لدينا 33 ألفا و500 كيلومتر طرق، كما يتم تطوير 4 آلاف كيلومتر طرق، ليصبح لدينا شبكة قوية تخدم المشروعات كافة، سواء التوسع الزراعي أو المناطق الصناعية، إضافة الى حل الأزمة المرورية.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنّ هناك تخطيط لرفع كفاءة 34 ألف كيلو طرق محلية في إطار مبادرة حياة كريمة، موضحا أنّ الطرق كان بها مشكلات في عام 2014، نتيجة عدم الصيانة، والحمولات والزحام، لافتا إلى أنّه جرى عمل الطريق الزراعي على اتجاهين، واتجاه بالرسم الخرساني، وأصبح الطريق الدائري الرئيسي 6 حارات وطريق خدمة 3 حارات.

وتابع الوزير: «نعمل من مطروح والسلوم غربا إلى رفح شرقًا، ومن الإسكندرية إلى أبو سمبل جنوبًا، وجار رفع كفاءن طريق البحر الأحمر طوله 1150 كيلومترا يبدأ من السويس شمالًا حتى السخنة والزعفرانة والغردقة ومرسى علم وبرنيس، حتى الحدود الدولية الجنوبية».

وعن الإنشاءات الجديدة، أوضح الوزير: «الناس كانت بتقول فين الـ7 آلاف كيلو الجداد دول، في طريق الجلالة طريق جديد بالكامل، وطريق طنطا السنطة محور كامل، وطريق كفر الشيخ دسوق محور كامل، وطريق شبرا بنها طريق كامل، الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي طرق جديدة بالكامل، إضافة الى الزقازيق والسنبلاوين».

وأكمل وزير النقل، أنّه منذ عامين، جرى التنسيق مع وزارة الري لأخذ مصرف وتغطيته وعمل ازدواج للطريق دون الدخول في الأراضي الزراعية.