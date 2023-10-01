بدء تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية في بنها 

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكليتي الطب البشري، والتربية النوعية لمتابعة الدراسة وسير العملية التعليمية.

ورافق نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

والتقى نائب رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية والمعامل، وقدم لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية الهادفة التي تنظمها الجامعة في مختلف المجالات.

أعمال التسكين للطلاب الجدد بالمدن الجامعية

من ناحية أخرى قام الدكتور تامر سمير بتفقد المدينة الجامعية بكفر سعد، لمتابعة أعمال التسكين للطلاب الجدد، والأنشطة وصالة الألعاب الرياضية، يرافقه الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء فى التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.

في سياق متصل أجرى الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة لتفقد سير العملية التعليمية بكليات التمريض والتربية والحقوق.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتورة مروة مصطفى عميد كلية التمريض، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، ووكلاء الكليات.

وخلال جولته هنأ الدكتور السيد فوده عمداء، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب ببدء العام الدراسي الجديد.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلاب الجدد بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، وقام بتعريفهم بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة والذي يعمل على تنمية مهاراتهم، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم .