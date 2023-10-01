الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير ميناء الإسكندرية في 2025

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ميناء الإسكندرية في عام 2023 أصبح من أكثر مواني المنطقة كفاءة عقب افتتاح محطة «تحيا مصر» مشيرًا إلى أنه تطويره يجب أن ينتهي في عام 2025 وليس 2030.

الرئيس السيسي: الأفكار هي الحل لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة

وأوضح الرئيس السيسي أن الدول ذات الظروف الاقتصادية الصعبة ليس لها إلا الأفكار: «هل تتصوروا درجة الإهمال لميناء الإسكندرية، الناس تخش تعمل مدرسة وعمارة والإسكان والعشوائيات تصل إلى كل الظهير الخلفي للميناء، وعلشان نعيده لطبيعته دفعنا ثمن 2000 شقة لعمل ظهير خلفي للميناء».

تطوير ميناء الإسكندرية

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «أنا معنديش حاجة اسمها 2030، تطوير ميناء الإسكندرية يخلص في 2025 مع باقي المشروعات المنتظرة».

وشدد الرئيس السيسي على أنه يجب الانتهاء من تطوير المواني والسكك الحديدية والطرق المخطط لها في 2025 وليس في 2030.