الرئيس السيسي: «الناس عايزة تتعامل مع قانون الإيجارات القديمة بأنه مدى الحياة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «عندما طرحت فكرة عمل نقاش لتغيير العلاقة بين المالك والمستأجر للإيجارات القديمة، نجد الناس تقول ديه مكتسبات لا تقترب منها»، متابعا: «الناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم ماتوا من زمان واللي موجود دلوقتي أحفادهم».

وأضاف خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»: «بنتكلم عن كتلة سكانية اتنفذ عليها هذا القانون سنة 1962، ومن 1962 اللي كانوا موجودين وساكنين وقتها استفادوا من القانون ده والتخفيض اللي تم، هو الموضوع مدى الحياة ليهم ولأبنائهم وأحفادهم؟ ولا الموضوع ينتهي بقى!».

وتابع: «الناس بتقول مكتسبات والناس غلابة، لكن الواقع إن الناس دي ماتت واللي بعدهم ماتوا، ولسه الناس ماسكة في الموضوع؟»، متابعا: «مناقشة موضوع الإيجارات القديمة في البرلمان أو القنوات الحوارية يشكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة ثمنهم 500 ألف في المتوسط يبلغ تريليون جنيه، وده حرام».

وأضاف: «سنة 67، وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن الضربة دي لن يقوم منها الجيش المصري إلا بعد 50 سنة، وأنا قولت في نفسي هو إحنا هنفضل كل ده لحد ما نقدر نستعيد قوتنا.. حبيت أذكركم بذلك في الاحتفال الـ50 لنصر أكتوبر».