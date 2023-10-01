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السيسي: «مينفعش يتقدم طلب إسكان اجتماعي ونقدم للناس وعود.. لازم نبني لهم»

كتب:

نرمين عفيفي
04:55 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «لو قولنا لمستثمر ييجي يأخد القطر الكهربائي السريع، اللي تكلفته 25 مليار دولار، هييجي يقولي والتسعير هقوله لأ منقدرش، هيقولي خليهولك، وهتبقى ملزم تشغله وتعمله إحلال وصيانة وتدفع القرض، وهييجي حد يقولي طيب ما تعملهوش».

وأضاف الرئيس خلال حديثه بجلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «ومينفعش يتقدم طلب إسكان اجتماعي ونقدم للناس وعود، لأ نبني، والوحدات الـ2 مليون الجاري عملها، ما لم يكن هناك قانون يخلي الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدة السكنية اللي ممكن تديها لحد أو تأجرها تفضل الفكرة دي غير قابلة للنجاح».

وتابع: «لازم قانون قوي حاسم وسريع، وإلا هنفقد الـ2 مليون وحدة سكنية، متوسط سعرها تريليون جنيه، والنقطة دي مبيتمش نقاشها بشكل كويس».

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