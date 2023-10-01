هاني شاكر يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنية بلاد البخت

اقترب الفنان هاني شاكر من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر قناته على موقع «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «بلاد البخت» والتي طرحها منذ 3 أيام.

أغنية «بلاد البخت»

«بلاد البخت» من كلمات كريم حكيم، ألحان مصطفى شكري، توزيع ميدو مزيكا، وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، والشريك الرقمي فيكتوري لينك، وميكس وماستر محمد جودة.

كلمات أغنية قليل البخت

وتقول كلمات أغنية بلاد البخت: «قليل البخت لو سافر بلاد البخت.. هيرجع منها شايل نحس برضه في يخت.. ده إيده على الدهب تتحط يبقى تراب.. يخبّط على الحظوظ تقفل في وشه الباب.. في ناس حظوظ في السما وناس حظوظهم تحت، قليل البخت لو يطلعله 100 مارد فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور، يقول الحظ بكرة وكل شيء وارد، يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونور».