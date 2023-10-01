فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عمل منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقتي المجذوب والشادر بنطاق حي غرب ضمن مبادرة «محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار» والتي أطلقتها مديرية التموين بالتعاون مع القطاع الخاص.

واطمئن اللواء عصام سعد، على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ «السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق ومختلف المنتجات» والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور عصمت علي وكيل مديرية التموين بأسيوط ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، ومدير إدارة التموين بحي غرب.

منافذ ثابته للسلع الغذائية

وتفقد المحافظ ومرافقوه معرض ومنفذ ثابت للسلع الغذائية بمنطقة المجذوب خلف مستشفى أسيوط العام، وآخرى بمنطقة الشادر أمام السجل المدني وخلف موقف الشادر القديم، والتقى بعض المواطنين المترددين على المعرض.

واستمع اللواء سعد، إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض، وشدد على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين طوال فترة المعرض، وأشاد المحافظ بالمبادرة، التي تأتي لسد حاجة المواطنين من خلال المنافذ التي تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على محاربة جشع التجار، والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

تقديم خدمات للمواطنين

ووجه اللواء سعد، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات أو الفعاليات، التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين، في كافة القطاعات خاصة الأساسية، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة، للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين.

ودعا التجار للمشاركة في فتح وإقامة منافذ البيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، على أن يتم توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ.